Подмосковье 06 марта 2024, 12:27 Миому размером 13 сантиметров удалили пациентке в больнице Балашихи Балашихинский родильный дом

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Врачи гинекологического отделения Балашихинского родильного дома провели операцию 49-летней женщине по удалению множественной миомы матки. Опухоль достигла размера 13 сантиметров.

По словам врача акушера-гинеколога Анны Шестаковой, миома матки — это хроническое заболевание, при котором в органе образовываются узлы. Оно встречается у 70-80% женщин. Болезнь может длительное время протекать бессимптомно.

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«Учитывая тяжесть состояния пациентки, особенности расположения миомы матки, было принято решение об оперативном лечении — гистерэктомии. Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей была удалена 13-сантиметровая матка с придатками», — рассказала врач акушер-гинеколог Анна Шестакова.

Она добавила, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и идет на поправку. Также она подчеркнула, что проходить регулярные гинекологические осмотры необходимо каждой женщине.

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