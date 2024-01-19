Эксклюзив 19 января 2024, 13:54 МинЖКХ подтвердило планы крупнейшего мусорного оператора Подмосковья по передаче активов властям РТ-Инвест

Читать 360tv в

Намерение компании «РТ-Инвест» передать свои активы властям подтвердили в МинЖКХ Подмосковья. В сделку входят региональные операторы Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский, а также перевозчики и комплексы по переработке отходов.

«В периметр сделки входят восемь юридических лиц — это и компании, имеющие статус региональных операторов, и возчики, и юридические лица, управляющие КПО. В отношении всех компаний будет проведена санация. Считаем, что их экономика может быть существенно улучшена за счет того, что у Московской области есть доступ к более дешевым кредитам», — сообщили в подмосковном МинЖКХ.

Реклама

В ведомстве добавили, что в дальнейшем все эти компании передадут трем другим действующим в Московской области региональным операторам. Они продолжат работать в бывших кластерах «РТ-Инвест».

РТ-Инвест

Ранее информацию о передаче активов подтвердили в пресс-службе «РТ-Инвест». Решение связали с переориентацией компании на строительство заводов энергоутилизации. У инвестора четыре крупных проекта в работе и один действующий завод в Татарстане. Эти направления стали приоритетными, поэтому в «РТ-Инвест» решили мобилизовать ресурсы и сконцентрироваться на главном.

«РТ-Инвест» является крупнейшим региональным оператором в Подмосковье с 2018 года. За пять лет работы компания построила четыре комплекса по переработке отходов мощностью 3,3 миллиона тонн в год. Также создала самую масштабную сеть фандоматов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».