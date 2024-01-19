Эксклюзив 19 января 2024, 12:07 Крупнейший мусорный оператор Московской области решил передать свои активы властям Мусорный оператор «РТ-Инвест» обсудит передачу активов властям Подмосковья РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крупнейший мусорный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» обсуждает с региональными властями и представителями курирующих федеральных органов власти передачу активов. Об этом «360» рассказали в пресс-службе инвестора отрасли.

РБК со ссылкой на источники сообщил, что «РТ-Инвест» рассматривает передачу активов региональным властям за символическую сумму. В том числе, по данным агентства, компания рассматривает сделку за один рубль. Властям может перейти восемь компаний, в том числе региональные операторы Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский. Также в этот список входят перевозчики и комплексы по переработке отходов.

Реклама

В пресс-службе «РТ-Инвест» подтвердили, что рассматривают подобную сделку. Насчет суммы продажи представители компании не уточнили, но назвали причину подобного решения. Инвестор занимается строительством четырех заводов энергоутилизации отходов общей мощностью 2,8 миллиона тонн отходов в год. А также еще одного завода в Татарстане. В «РТ-Инвест» уточнили, что возведение предприятий — один из самых высокотехнологических проектов компании.

С учетом запуска четырех заводов в 2024 году, «РТ-Инвест» принял решение мобилизовать свои ресурсы и сконцентрироваться на завершении строительства и запуске в эксплуатацию четырех заводов по энергоутилизации отходов. пресс-служба «РТ-Инвест»

В компании отметили, что пока передача активов компании находится в стадии обсуждения с властями Московской области и представителями курирующих федеральных органов власти. При этом процесс перехода и смена собственников не повлияют на сам рабочий процесс предприятий по сортировке и вывозу отходов, заверили в пресс-службе.

«РТ-Инвест» является крупнейшим инвестором отрасли в Подмосковье с 2018 года. За пять лет работы компания построила четыре комплекса по переработке отходов мощностью 3,3 миллиона тонн отходов в год. Также создала самую масштабную сеть фандоматов.