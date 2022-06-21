МинЖКХ отремонтирует 48 многоквартирных домов в Наро-Фоминске

Программа капремонта многоквартирных домов включила 48 зданий в городском округе Наро-Фоминск. На работы было выделено 370 миллионов рублей.

Отремонтировать планируют кровли в 21 доме, фасады — в восьми, инженерные системы обновят в 12 домах, а в двух домах заменят пять лифтов. Работы в 18 зданиях уже завершили.

По словам главы МинЖКХ области Антона Велиховского, программа капремонта в Подмосковье — самая значительная. В нее включили более 44 тысяч объектов, которые обновят до 2049 года.

«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более 2 млн жителей области», — подчеркнул Велиховский.

Всего в этом году запланирован ремонт 3757 домов в Подмосковье. Годом ранее было обновлено 2500 зданий.

Генеральный директор Фонда капремонта многоквартирных домов области Валерий Николов отметил, что трехлетний план, который завершится 30 декабря 2022 года, включил в себя преображение около восьми тысяч объектов.

Ознакомиться с адресами подлежащих ремонту домов жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капремонта.