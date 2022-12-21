Подмосковье 21 декабря 2022, 23:47 МинЖКХ отремонтировало более 90 многоквартирных домов в Истре в 2022 году

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В Истре в рамках региональной программы отремонтировали 92 многоквартирных дома в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖХК региона.

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В ходе ремонта обновили кровли 35 в многоквартирных домах, фасады — в 27 МКД, инженерные системы — в 32 домах, еще в семи заменили 14 лифтов.

«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,8 тысячи домов. Улучшены жилищные условия у трех миллионов жителей области», — напомнил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Министр добавил, что в 2021 году в Московской области были капитально отремонтированы 2500 многоквартирных домов, в план на 2022 год было включено 3849 домов.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД Московской области жители могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

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