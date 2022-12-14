Важное 14 декабря 2022, 14:04 Центральный парк в Пушкине получил новый облик после благоустройства — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев рассказал о благоустройстве центрального парка в Пушкине

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Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине получил второе дыхание после благоустройства — оно завершилось в августе. Сейчас здесь уже зажгли огни новогодней елки, работают «резиденция Деда Мороза» и каток. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как изменилось место отдыха, и пообщался с жителями.

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Благодаря благоустройству в парке восстановили Летний театр — это значимое место, где в начале ХХ века выступали певец Федор Шаляпин, актер Василий Качалов, работали режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко.

Автор фото: Сергей Хакимов

К большому благоустройству парка приступили два года назад, а завершить его удалось раньше срока — ко Дню города, 28 августа.

Центральному городскому парку в Пушкине больше 100 лет. Он всегда был любимым местом отдыха, тут проводили концерты и народные гулянья. Андрей Воробьев

Помимо обновленной сцены « Летнего театра», в парке появились детские и спортивные площадки.

Автор фото: Сергей Хакимов

«Мы установили качели, батуты, скейтпарк, веревочный городок и организовали тихую зону, пешеходные и велодорожки, запустили карусели и аттракционы», — добавил губернатор Подмосковья.

В парке сделали новую навигацию. Предусмотрели современное освещение, при котором удобно стало играть в теннис и шахматы даже поздним вечером.

Что еще изменилось в парке?

На территории парка установили 80 видеокамер и подключили системы оповещения. Работают четыре поста охраны.

Теперь в Центральном парке культуры и отдыха — новые беседки для тихого отдыха и уличные зарядные станции для портативных устройств.

Для любителей активного отдыха протянули две велодорожки и открыли велопарковку. Работает каток, а напротив него — пункт проката и кофейня.

Появилась комната матери и ребенка, установили современные туалеты. Благоустройство выполнили с учетом мнения жителей. По просьбам парк стал работать с пяти часов утра, чтобы можно было проходить через него до железнодорожной станции.