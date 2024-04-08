Подмосковье 08 апреля 2024, 10:05 Минжилполитики Подмосковья напомнило семьям с детьми о возможности сэкономить на ипотеке Семьям с детьми напомнили о возможности сэкономить на ипотеке в Подмосковье Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Семьи с детьми могут получить поддержку от государства на улучшение своих жилищных условий и участвовать в льготных программах ипотеки. В Минжилполитики Подмосковья рассказали, какие варианты существуют.

Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Семьи с детьми могут погасить часть ипотеки материнским капиталом сразу после рождения ребенка и оформления сертификата. Можно рефинансировать жилищный кредит по ставке до 6%.

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Для погашения ипотеки можно использовать выплату для многодетных. Заявление на погашение 450 тысяч рублей можно подать через «Госуслуги».

Можно получить налоговый вычет до 260 тысяч рублей при покупке квартиры и до 390 тысяч рублей с уплаченных процентов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, регион уже шестой год подряд входит в тройку лидеров по индексу качества городской среды.