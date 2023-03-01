Подмосковье 01 марта 2023, 15:15 Минздрав проверил 126 тысяч школьников и студентов Подмосковья на употребление наркотиков в 2022 году РИА «Новости»

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В Подмосковье продолжают проводить профилактические медицинские осмотры школьников и студентов, чтобы выявить употребление наркотиков и психотропных веществ. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«В Московской области за 2022 год число тех, кто прошел профилактические медицинские осмотры или, проще говоря, проверку на наркотики, составило чуть более 126 тысяч человек», — уточнил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения региона Виталий Холдин.

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По его словам, тестирование помогает разработать план профилактической работы с теми, кто употребляет запрещенные вещества. В нем принимаю участие школьники, студенты и учащиеся профессиональных образовательных учреждений.

Холдин рассказал, что по результатам проверок работу проводят по нескольким направлениям. Минздрав разделяет профилактическую работу со всеми группами, с теми, кто знаком с наркотиками, а также с подростками из группы риска.

Все проверки проводят добровольно и анонимно специальными экспресс-анализаторами. Данные о результатах тестирования сохраняются в тайне.

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