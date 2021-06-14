Минздрав Подмосковья заявил о подготовке больниц к приему пациентов с COVID-19

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что больницы начали подготавливать к приему пациентов, заболевших ковидом. По словам главы ведомства Светланы Стригунковой, причина заключается в росте заболеваемости и числа госпитализаций.

«Рост заболеваемости очень резкий. Мы, конечно, оперативно разворачиваем госпитали для приема пациентов с коронавирусом. Тем не менее хотим еще раз обратить внимание всех жителей и работодателей, что при посещении магазинов и кинотеатров все должны соблюдать масочный режим», — сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».

Министр обратила внимание, что если раньше за сутки медики выявляли около 500 заболевших, то сейчас их в районе 850–900.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что россиянам нужно быстрее вакцинироваться, чтобы не спровоцировать появление новых штаммов коронавируса. В Роспотребнадзоре сообщили, что российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Негативных последствий ученые не выявили.