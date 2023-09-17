Подмосковье 17 сентября 2023, 12:46 Минздрав Подмосковья рассказал о Всемирном дне безопасности пациентов 17 сентября Freepik

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Всемирный день безопасности пациентов отмечают 17 сентября. В Минздраве Подмосковья рассказали, что главной темой события в этом году выбрали «Вовлечение пациентов для обеспечения безопасного оказания медицинской помощи».

В ведомстве обратили внимание на зарубежные и отечественные исследования, которые показали, что партнерские отношения с пациентами при оказании помощи обеспечивают высокий уровень качества системы здравоохранения.

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Лозунг знаменательного дня в этом году — «Поощряйте пациентов высказывать свое мнение!». Он призывает медиков изменить принцип принятия решений от «за пациентов» к «вместе с пациентами». Всемирная организация здравоохранения поручила дать всем гражданам возможность тесно взаимодействовать с докторами при оказании помощи.

Подробности о проведении Всемирного дня безопасности пациентов можно узнать на сайте Минздрава России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что уникальную и лучшую в регионе детскую больницу достроят через полгода. Современный центр с новейшими технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России, появится в Красногорске.

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