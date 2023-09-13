13 сентября 2023, 16:50
Андрей Воробьев: уникальную и лучшую в Подмосковье детскую больницу достроят через полгода
Детскую больницу в Красногорске достроят через полгода, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Она станет лучшей в Подмосковье — это будет современный центр с самыми новыми технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России. Предусмотрели 3D-системы для сложных операций и тренажеры для реабилитации.
В уникальном госпитале будет 28 профилей медицинской помощи. Больница готова уже более чем на 75%.
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«У нас в Подмосковье 1,7 миллиона ребятишек. С каждым годом их число растет, поэтому тема качественной медицины для нас очень важна. Спасибо президенту, который поддержал проект строительства большого областного детского госпиталя в Красногорске», — отметил Андрей Воробьев.
Старт строительству в 2021 году дали губернатор Подмосковья вместе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой и известным хирургом Леонидом Рошалем.
Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями. Из новейших технологий — система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника.
Андрей Воробьев
В госпитале установят свыше шести тысяч современных медицинских аппаратов, среди которых те, которые необходимы для МРТ, КТ, рентгенов, стоматологии, эндоскопии, ИВЛ.
«Строители трудятся в две смены. Планируем, что уже с весны следующего года по ОМС в госпитале смогут получать помощь дети со всей страны, ежегодно — почти 15 тысяч ребятишек», — рассказал губернатор.
По словам Андрея Воробьева, в новую больницу набрали уже свыше 400 врачей и около 470 сотрудников среднего медицинского персонала.
В чем еще уникальность?
В госпитале будут применять технологии телемедицины и роботизации для лечения сложных заболеваний. Появится уникальный командный центр, координирующий работу всех детских врачей Подмосковья.
В больнице откроют диагностический центр, 17 стационарных отделений, 13 операционных. Будет работать вертолетная площадка для экстренных случаев, парковка для автомобилей.
В специальном симуляционном центре врачи смогут регулярно совершенствовать свои навыки на новом оборудовании. Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
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Андрей Воробьев
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