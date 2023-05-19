Подмосковье 19 мая 2023, 11:56 Минздрав Подмосковья напомнил о возможности оформить справки для абитуриентов и поездок в лагеря онлайн

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В Московской области реализуется проект «Онлайн поликлиника». С его помощью жители могут получать множество услуг, не выходя из дома. Так, например, на портале госуслуг можно оформить справку для абитуриентов или для поездки в летний лагерь.

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными выдается без предварительного осмотра специалистом. Справку по форме 086/у можно получить онлайн, если в течение года школьник прошел профилактический осмотр.

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«Получение онлайн-справок через региональный портал госуслуг особенно удобно в преддверии лета для родителей, дети которых поедут отдыхать в лагерь, и абитуриентов, поступающих в вузы. Справки будут храниться в личном кабинете пациента на портале, а значит, всегда будут под рукой в мобильном телефоне», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для того чтобы получить справку на «Госуслугах», необходимо перейти в электронную регистратуру, найти нужный раздел, заполнить и отправить заявку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сделал акцент на важности доступной медицины в Подмосковье. По его словам, в 2023 году планируют открыть семь поликлиник: три в Люберцах, три в Ленинском, одну в Балашихе, а также подстанцию скорой помощи в Видном.

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