Подмосковье 31 мая 2023, 12:58 Минтруд России признал кадровую практику Подмосковья одной из лучших Главгосстройнадзор МО

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Чат-бот Главгосстройнадзора представили на всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления». Работа отмечена в категории «Номинанты».

Главгосстройнадзор впервые участвовал в конкурсе и представил на суд жюри проект «Чат-бот тестирование», который применяется в ведомстве с 2021 года. Программа помогает проводить опрос кандидатов на вакансии и выдает оцифрованный отчет по каждому участнику. 45-минутное собеседование с чат-ботом по мобильному телефону уже прошли более 500 человек — это значительно сократило трудозатраты сотрудников кадровой службы, сэкономило бумагу и личное время кандидатов.

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Конкурсная комиссия рассмотрела 157 кадровых практик и инициатив со всей России. Проект Подмосковья отмечен как один из лучших.

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