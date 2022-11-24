Подмосковье 24 ноября 2022, 16:09 Андрей Воробьев рассказал о развитии искусственного интеллекта в Подмосковье

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Цифровизация позволила упростить получение госуслуг и контроль нарушений законов в Подмосковье. О развитии искусственного интеллекта и его пользе рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на международной конференции AI Journey.

По словам губернатора, зачастую человеку сложно справиться с большим объемом данных, но на помощь приходит искусственный интеллект. Например, жители могут записаться ко врачу или вызвать его на дом через робот Светлану.

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«Если вы пойдете в больницу, захотите записаться ко врачу или вызвать на дом, то 35 тысяч звонков робот Светлана получает и расфасовывает, организовывает эту запись. Большая помощь», — отметил глава региона.

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Обрабатывать обращения должны были 700 операторов в день. Благодаря роботу их число удалось сократить до 300, а в следующем году штат составит всего 50 сотрудников.

Снимки начинаем читать. Сейчас снимки читают люди, но подключаем искуственный интеллект. Поэтому трансформация эта неизбежна, она очень нужна Андрей Воробьев.

Кроме того, искусственный интеллект позволяет контролировать нарушения в перевозке строительных отходов в регионе — информация поступает с камер, после чего нейросеть проверяет документ перевозчика.

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