Минтранспорта Московской области проведет серию вебинаров о предоставлении госуслуг в сфере автомобильных дорог и транспорта 22 июня. Они рассчитаны на потенциальных заявителей, которым расскажут о том, как подать заявку и правильно подготовить документы.

Заявителя расскажут о требованиях к документации, объяснят частые причины отказа. Вебинары проведут по предварительной записи по следующим темам:

После еженедельных вебинаров организаторы отметили снижение отказов в предоставлении госуслуг.