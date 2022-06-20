20 июня 2022, 13:45
Минтранспорта проведет серию вебинаров о госуслугах по автодорогам и транспорту
Минтранспорта Московской области проведет серию вебинаров о предоставлении госуслуг в сфере автомобильных дорог и транспорта 22 июня. Они рассчитаны на потенциальных заявителей, которым расскажут о том, как подать заявку и правильно подготовить документы.
Заявителя расскажут о требованиях к документации, объяснят частые причины отказа. Вебинары проведут по предварительной записи по следующим темам:
- Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области;
- Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования Московской области;
- Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
- Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках;
- Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования;
- Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
- Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;
- Выдача разрешений на выполнение авиационных работ;
- Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильным дорогам Московской области.
После еженедельных вебинаров организаторы отметили снижение отказов в предоставлении госуслуг.