Подмосковье 05 мая 2023, 12:55 Минтранс сообщил об ограничении движения в 8 округах Подмосковья в День Победы Минтранс Подмосковья

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В День Победы в восьми городских округах Подмосковья временно будет ограничено движение транспорта. В региональном Минтрансе отметили, что ограничения затронут Клин, Дмитров, Серебряные Пруды, Одинцово, Солнечногорск, Красногорск, Фрязино и Истру.

В селе Воздвиженском под Клином транспорт не сможет проехать с 12:30 до 13:00 на время движения колонны «Бессмертного полка». В Дмитровском округе движение будет ограничено на большинстве улиц с 06:00 до 20:00. В связи с проведением торжественных мероприятий в Серебряных Прудах движение транспорта ограничат на многих участках с 10:30 до окончания мероприятий. В Солнечногорске движение перекроют на улицах с 09:40 до 11:00.

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В Кубинке Одинцовского округа движение транспорта будет ограничено с 07:00 до 23:00 по Наро-Фоминскому шоссе на участке от Можайского шоссе до привокзальной площади.

В деревне Нефедьево в Красногорске состоится митинг в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Движение перекроют с 09:00 до 10:00. Во Фрязине с 12:00 до 13:00 состоится автопробег по улице Полевой с пересечением Проспекта Мира. Движение в это время будет регулироваться сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

В Истре движение будет временно ограничено с 08:00 до 22:30 на Юбилейном проезде, с 12:30 до 15:00 — на Волоколамском шоссе по улице Первомайской и с 21:00 до 22:30 — на улице Ленина.

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