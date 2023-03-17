Подмосковье 17 марта 2023, 11:46 Минтранс предупредил водителей о начале велосипедного сезона в Подмосковье

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Водителей Подмосковья призвали усилить бдительность на дорогах в связи с открывшимся сезоном велопрогулок. В Подольске 16 марта уже произошло происшествие с участием подростка-велосипедиста.

Поздним вечером в среду подросток выехал на велосипеде из жилой зоны в Подольске, а параллельно по дороге ехал легковой автомобиль, который по правилам поворачивал налево. В результате машина сбила юного велосипедиста. К счастью, обошлось без серьезных травм, школьник отделался небольшими ушибами.

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Минтранс призвал водителей быть бдительными на дорогах. Родителям же рекомендуется провести беседу с детьми и напомнить им о правилах катания на велосипедах. Также необходимо позаботиться о средствах защиты.

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Руководителям городских округов необходимо провести модернизацию управления дорожными службами. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.