Подмосковье 18 ноября 2022, 16:57 Почти 60 миллионов поездок по «Стрелке» совершили в автобусах «Мострансавто» с начала года

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Доля платежей по карте «Стрелка» на маршрутах «Мострансавто» с января этого года составила почти 36% от общего пассажиропотока. Больше всего поездок по «Стрелке» совершили в Королеве.

С начала года пассажиры Подмосковья совершили в автобусах «Мострансавто» почти 60 миллионов поездок по транспортным картам «Стрелка».

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Больше всего поездок по картам «Стрелка» прошло в Королеве — около 8,4 миллиона операций. Чуть меньше поездок совершили в Химках — 8 миллионов операция.

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Ездить на автобусах компании «Мострансавто» можно также по социальным картам жителя Подмосковья и москвича. Оплачивать поездки также можно банковской картой и транспортной картой «Тройка».

«Мострансавто» обслуживает более 1200 городских, пригородных и междугородних маршрутов.