Подмосковье 05 мая 2023, 17:14 Минтранс Подмосковья: в выходные ожидается ухудшение погодных условий Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательнее на дорогах в выходные на фоне ухудшения погодных условий. В субботу и воскресенье в регионе ожидается дождь и мокрый снег, ночью температура опустится до -3 градусов, а днем не превысит +11.

При необходимости дорожные службы будут обрабатывать противогололедными материалами опасные участки трассы. Водителей просят быть внимательными особенно вечером и ночью, когда температура будет около нуля. Кроме того, во время осадков видимость может снизиться.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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