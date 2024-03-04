Подмосковье 04 марта 2024, 18:09 Минтранс Подмосковья: ЦППК назначила дополнительные экспресс-поезда в праздники Unsplash

Читать 360tv в

ЦППК запустит дополнительные поезда в праздники. Также накануне 8 марта, в праздник и в последующие выходные транспортная компания совместно с Московской железной дорогой скорректирует движение транспорта.

Расписание всех поездов в московском транспортном узле изменится следующим образом: 7 марта транспорт будет следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта — по расписанию субботы, 10 марта — по расписанию воскресенья, 11 марта — по расписанию понедельника.

Реклама

Кроме того, компания запустит в эти дни фирменные экспрессы. Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С расписанием движения поездов можно ознакомиться на официальном сайте компании, а также на остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».