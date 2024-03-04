04 марта 2024, 18:09
Минтранс Подмосковья: ЦППК назначила дополнительные экспресс-поезда в праздники
ЦППК запустит дополнительные поезда в праздники. Также накануне 8 марта, в праздник и в последующие выходные транспортная компания совместно с Московской железной дорогой скорректирует движение транспорта.
Расписание всех поездов в московском транспортном узле изменится следующим образом: 7 марта транспорт будет следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта — по расписанию субботы, 10 марта — по расписанию воскресенья, 11 марта — по расписанию понедельника.
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Кроме того, компания запустит в эти дни фирменные экспрессы. Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С расписанием движения поездов можно ознакомиться на официальном сайте компании, а также на остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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