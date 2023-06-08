Подмосковье 08 июня 2023, 17:26 Минтранс Подмосковья рассказал о возможности купить карту «Стрелка» в магазинах «Пятерочка» Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья и компания «Мострансавто» начали продавать карты «Стрелка» в сети магазинов «Пятерочка». На данный момент в Московской области и столице находится около 11 тысяч точек реализации транспортных карт.

«Мы постоянно анализируем действующую сеть точек продаж, привлекаем к проекту представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Так, в прошлом году карты „Стрелка“ стали продавать на маркетплейсах», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Взаимодействие с торговыми объектами стало возможно при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Каждый день мы работаем над тем, чтобы торговые объекты были максимально клиентоориентированными. В том числе налаживаем контакты для реализации таких проектов», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

С перечнем точек продаж можно ознакомиться на официальном сайте «Мострансавто». Наличие карт необходимо уточнять в точках продаж у кассиров.

Во время ежегодного обращения губернатор Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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