Подмосковье 19 мая 2023, 18:38 Минтранс Подмосковья рассказал о работе автобусов во время акции «Ночь музеев» Минтранс Подмосковья

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По всей России 20 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Тема этого года — «История и истории». Во время акции многие учреждения будут работать по особенному графику. В Московской области до музеев можно будет добраться на общественном транспорте. Минтранс региона подготовил перечень маршрутов, которые будут до них следовать.

С 10:30 до 19:00 в Серпуховском историко-художественном музее пройдут экскурсии по постоянным и временным выставкам. Добраться сюда можно будет на маршруте № 8 Вокзал — улица Прогонная и № 20 Станция Серпухов — ГИБДД.

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В музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове в 17:30 начнется программа специальных мероприятий. Все желающие смогут доехать до музея на автобусах маршрута № 25 и № 25к Автовокзал Чехов — Нерастанное.

Добраться до музея-усадьбы Архангельское можно на семи маршрутах, следующих из Москвы и Красногорска. С 16:00 до 21:00 жители и гости Московской области смогут бесплатно посетить памятник садово-паркового искусства и проникнуться атмосферой одной из красивейших усадеб Подмосковья.

С полным списком маршрутов, следующих до музеев, можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

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