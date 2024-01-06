06 января 2024, 23:34
Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД в праздничные выходные
Минтранс Подмосковья напомнил автомобилистам о важности соблюдения правил дорожного движения в праздничные дни. Несмотря на то, что машин на дорогах значительно меньше, необходимо сохранять бдительность.
Представители Минтранса подчеркивают, что не стоит пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью других участников дорожного движения. Кроме того, категорически запрещено садиться за руль в состоянии опьянения, а также не позволять это делать близким.
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На протяжении всех праздничных дней сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды и массово проверяли водителей на трезвость и соблюдение ПДД.
«Оценивайте ситуацию, держите дистанцию и избегайте резких маневров. Не спешите — выбирайте безопасную скорость», — подчеркнули в Минтрансе Подмосковья.
В случае возникновения дорожно-транспортных происшествий или чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по номеру 112.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.
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