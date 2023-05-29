Подмосковье 29 мая 2023, 13:42 Минтранс Подмосковья призвал родителей разъяснить детям правила безопасности на железной дороге "Московская Железная дорога"

Читать 360tv в

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области перед летними каникулами напомнило детям о правилах безопасного поведения на железной дороге. Также ведомство призвало родителей напомнить о них детям.

Школьникам не стоит гулять, играть рядом или на самих путях. Также им не следует перелезать через заборы на станции и платформы.

Переходить пути нужно только по оборудованным переходам и только на зеленый свет. На платформе ждать поезд нужно только за ограничительной линией. Прыгать вниз ни в коем случае нельзя.

Рядом с железной дорогой и железнодорожными объектами не нужно слушать музыку в наушниках и снимать капишон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».