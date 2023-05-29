29 мая 2023, 13:42
Минтранс Подмосковья призвал родителей разъяснить детям правила безопасности на железной дороге
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области перед летними каникулами напомнило детям о правилах безопасного поведения на железной дороге. Также ведомство призвало родителей напомнить о них детям.
Школьникам не стоит гулять, играть рядом или на самих путях. Также им не следует перелезать через заборы на станции и платформы.
Переходить пути нужно только по оборудованным переходам и только на зеленый свет. На платформе ждать поезд нужно только за ограничительной линией. Прыгать вниз ни в коем случае нельзя.
Рядом с железной дорогой и железнодорожными объектами не нужно слушать музыку в наушниках и снимать капишон.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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