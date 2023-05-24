Подмосковье 24 мая 2023, 19:02 Минтранс Подмосковья предупредил водителей о тумане в ночь на четверг Минтранс Подмосковья

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило водителей региона о возможном тумане. Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем поздним вечером и ранним утром.

«Синоптики прогнозируют с 23:00 24 мая до 09:00 25 мая туман с видимостью 200–700 метров. Они отмечают, что он будет местами по Москве. Возможно, туман коснется некоторых подмосковных округов», — уточнили в ведомстве.

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Минтранс Подмосковья напомнил о включении габаритных огней и противотуманных фар. При этом дальний свет в туман не нужен. Водителям следует снизить скорость, держать дистанцию, не совершать резкие маневры и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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