Подмосковье 22 мая 2023, 10:44 Минтранс Подмосковья напомнил о правилах оплаты проезда в электричках по карте «Тройка» АО «Центральная ППК»

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Оплата проезда «Тройкой» стала доступна в электричках Павелецкого направления, а с 22 мая по пластику можно будет ездить и на Ярославском. В Министерстве транспорта Подмосковья напомнили, как избежать блокировки карты.

Теперь пассажирам не обязательно оформлять билет на электричку в кассе или автомате — можно просто приложить «Тройку» к турникету или валидатору и пройти на платформу. Это очень удобно, главное, не забывать валидировать карту не только на вход, но и на выход на станции прибытия. Если этого не сделать, «Тройку» могут заблокировать. Система уже действует на Павелецком направлении, на Ярославском заработает 22 мая, а на МЦД — 3 июня.

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Если забыли валидировать карту на выход, а потом совершили пересадку на метро или МЦК, карту тоже заблокируют после пересадки на городской транспорт.

Для снятия блокировки пассажирам нужно обратиться в пригородную кассу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. Также в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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