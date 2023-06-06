Подмосковье 06 июня 2023, 03:26 Минтранс Подмосковья: число пассажиров на МЖД выросло на 4,5% в мае Московская железная дорога

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В мае выросло число пассажиров Московской железной дороги — до 63,2 миллиона пассажиров. Это на 4,5% больше, чем было в мае 2022 года — 61 миллион, сообщили в минтрансе Подмосковья.

«Пассажирооборот в мае 2023 года составил 2,7 миллиарда пасс-км, что на 1,9% больше, чем за май 2022 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 1,6 миллиарда пасс-км (-0,6%), в дальнем следовании — 1,2 миллиарда пасс-км (+5,4%)», — уточнили в ведомстве.

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За первые пять месяцев 2023 года 304,7 миллиона пассажиров воспользовались поездами МЖД, что на 7,8% больше прошлогодних показателей. Из них на пригородных составах проехались 294,7 миллиона, дальнего следования — около 10 миллионов человек.

С начала 2023 года пассажиропоток увеличился на 11,9% — 12,4 миллиарда пасс-км.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3.

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