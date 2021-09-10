Минтранс назвал самые странные предметы, которые забыли в электричках Подмосковья

Репродукция картины Малевича и хлебопечка стали самыми неожиданными забытыми в поездах ЦППК вещами. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

За три летних месяца пассажиры ЦППК забыли в поездах около 70 различных предметов. Среди забытых вещей встречались вполне обычные — портфели, пакеты, кошельки, зонты, — а также оригинальные вещи. Например, кто-то забыл репродукцию картины Малевича «Черный квадрат», хлебопечку и трехлитровую банку майского меда.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в случае потери вещей в поездах пассажиры должны обращаться к сотрудникам транспортной полиции или в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута поезда.

В конце марта перевозчик назвал самые необычные забытые пассажирами в Подмосковье вещи. Выяснилось, что в автобусах, на автовокзалах и автостанциях с начала 2021 года нашли более тысячи забытых вещей. Наиболее часто пассажиры теряли социальные карты жителя Подмосковья и москвича, «Стрелку» или банковские карты.