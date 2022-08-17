Минтранс назвал пять самых популярных летних автобусных маршрутов в Подмосковье

Самыми популярными маршрутами Подмосковья в летний сезон стали пять маршрутов из Пушкина, Коломны, Долгопрудного, Королева и Одинцова. Автобусы курсируют до станций метрополитена, ж/д станций и автовокзалов, а также до социально значимых мест. С начала года по ним совершено более 4 миллионов поездок, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

По сообщению МТДИ, за 2,5 месяца жители и гости региона чаще всего ездили на автобусах маршрута № 368 от станции Долгопрудной до метро Ховрино и совершили порядка миллиона поездок, из них 400 тысяч транзакций были проведены с помощью социальных карт.

Около 900 тысяч поездок было зафиксировано на маршруте № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», из которых 420 тысяч оплачено социальными картами. На третьем месте рейтинга — маршрут № 121 из Одинцова от Лесных далей до метро Крылатское, который проходит по Рублево-Успенскому шоссе. По нему пассажиры совершили около 850 тысяч поездок, большая часть поездок была оплачена соцкартами — 660 тысяч раз.

Четвертое место в рейтинге у маршрута № 2 в Коломне «Школа № 1 — 3-д Куйбышева». Здесь проехали около 800 тысяч раз, порядка 500 тысяч оплат произвели социальными картами. Маршрут является популярным у жителей, ведь помимо социально важных мест, автобусы курсируют мимо главных достопримечательностей — Коломенского кремля и Мемориального парка.

Замыкает пятерку самых востребованных маршрутов — маршрут № 1 из Королева «ст. Подлипки — ул. Силикатная», на нем совершили 700 тысяч поездок, 400 тысяч из них — по соцкартам.

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