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    17 августа 2022, 17:36

    Свыше 212 тысяч поездок между регионами совершили на автобусах Подмосковья с начала года

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Жители и гости области совершили свыше 212 тысяч межрегиональных поездок на автобусах с начала года. Это 17 маршрутов, которые связывают Подмосковье с Рязанской, Тверской, Владимирской и Ярославской областями. Об этом сообщили в МТДИ.

    Самым популярным маршрутом стал № 120, движущийся от Сергиева Посада в деревню Жуклино. На нем совершили свыше 43 тысячи поездки. Второе место занял № 124 «Орехово-Зуево — Покров», а третье — № 102 «Диспетчерско-кассовый пункт Серпухов — с. Курилово».

    Свыше 212 тысяч поездок между регионами совершили на автобусах Подмосковья с начала года | Изображение 1

    Чаще всего пассажиры оплачивали поездки банковскими картами. Их использовали более 153 тысяч раз. «Стрелкой» и «Тройкой» оплатили почти 42 тысячи поездок.

    Свыше 212 тысяч поездок между регионами совершили на автобусах Подмосковья с начала года | Изображение 2

    Всего компания обслуживает более 1200 маршрутов, по которым движутся около четырех тысяч автобусов.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал том, как Подмосковья удается сдавать дорожные проекты досрочно.