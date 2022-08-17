Свыше 212 тысяч поездок между регионами совершили на автобусах Подмосковья с начала года

Жители и гости области совершили свыше 212 тысяч межрегиональных поездок на автобусах с начала года. Это 17 маршрутов, которые связывают Подмосковье с Рязанской, Тверской, Владимирской и Ярославской областями. Об этом сообщили в МТДИ.

Самым популярным маршрутом стал № 120, движущийся от Сергиева Посада в деревню Жуклино. На нем совершили свыше 43 тысячи поездки. Второе место занял № 124 «Орехово-Зуево — Покров», а третье — № 102 «Диспетчерско-кассовый пункт Серпухов — с. Курилово».

Чаще всего пассажиры оплачивали поездки банковскими картами. Их использовали более 153 тысяч раз. «Стрелкой» и «Тройкой» оплатили почти 42 тысячи поездок.

Всего компания обслуживает более 1200 маршрутов, по которым движутся около четырех тысяч автобусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал том, как Подмосковья удается сдавать дорожные проекты досрочно.