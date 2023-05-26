Подмосковье 26 мая 2023, 10:51 Минтранс: найденная в аэропорту Шереметьево кошка обрела имя и временный дом

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Аэропорт Шереметьево сообщил о судьбе найденной в терминале кошки. Хозяин не объявился, зато животное получило имя и комфортное временное жилище.

В начале недели сотрудники аэропорта обнаружили кошку, оставленную в переноске в Терминале В. Сразу начался поиск хозяина, но он пока не объявился. Все это время мурка оставалась в воздушной гавани, где ей выделили комфортное временное жилище и дали кличку Джесси.

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Сотрудники аэропорта сообщили, что кошка окружена заботой, много спит, хорошо питается и вдоволь играет. Решается вопрос о дальнейшей судьбе питомца. Не исключено, что временное жилище станет для Джесси постоянным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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