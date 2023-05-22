Подмосковье 22 мая 2023, 09:12 Аэропорт Шереметьево начал разыскивать хозяина оставленной кошки Международный аэропорт Шереметьево

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Минтранс Подмосковья рассказал о забытой в аэропорту Шереметьево кошке. Хозяев ждут в течение семи дней, после чего животное передадут в приют или добрые руки.

Кошку в переноске нашли в зоне вылета терминала В в воскресенье, 21 мая. Сотрудники аэропорта оперативно обследовали сумку с домашним животным, после чего поместили потеряшку в надежное место. Питомца накормили, напоили, обеспечили всем необходимым.

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Хозяевам кошки нужно обратиться в аэропорт по телефону +7 (495) 578-85-85 или по адресу электронной почты pressa@svo.aero. Если через семь дней никто не объявится, животное передадут в социальный приют или добрые руки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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