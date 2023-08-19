Подмосковье 19 августа 2023, 06:30 Минстрой Подмосковья проведет прямой эфир по вопросам расселения аварийного жилья 30 августа Минстрой МО

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Министерство строительного комплекса Подмосковья проведет прямой эфир по вопросам переселения граждан из аварийного жилья. Трансляция пройдет 30 августа в Telegram-канале ведомства.

В эфире профильные специалисты регионального Минстроя ответят на интересующие вопросы о программе расселения непригодного жилья. Направить обращение для его рассмотрения в ходе трансляции можно на электронную почту minstrk@mosreg.ru.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе реализуют еще 13 проектов реновации.

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