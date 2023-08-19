19 августа 2023, 06:30
Минстрой Подмосковья проведет прямой эфир по вопросам расселения аварийного жилья 30 августа
Министерство строительного комплекса Подмосковья проведет прямой эфир по вопросам переселения граждан из аварийного жилья. Трансляция пройдет 30 августа в Telegram-канале ведомства.
В эфире профильные специалисты регионального Минстроя ответят на интересующие вопросы о программе расселения непригодного жилья. Направить обращение для его рассмотрения в ходе трансляции можно на электронную почту minstrk@mosreg.ru.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе реализуют еще 13 проектов реновации.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Минстрой Подмосковья
Аварийное жилье
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