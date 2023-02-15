Подмосковье 15 февраля 2023, 20:14 Минстрой Подмосковья обсудил с главами 9 округов новый этап программы переселения из аварийного жилья

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Минстрой Подмосковья провел совещание в режиме ВКС с администрациями девяти округов, на котором обсудили расселение из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В совещании приняли участие администрации Можайского, Богородского и Талдомского округов, Каширы, Коломны, Мытищ, Красногорска, Одинцова и Рузы.

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Программа фактически стартует с января 2024 года. Как сообщил глава Минстроя Константин Лапин, администрациям округов необходимо сверить адресные списки домов, количество помещений и определить способы реализации нового этапа программы.

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Ранее Андрей Воробьев поручил ускорить программу реновации в Подмосковье.

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