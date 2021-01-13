13 января 2021, 09:57
Минспорт Подмосковья попросил Роспотребнадзор разрешить пускать зрителей на игры КХЛ
Разрешение на проведение матчей Континентальной и Молодежной хоккейных лиг со зрителями запросили в Подмосковье. Областной Минспорт отправил заявки от команд в Роспотребнадзор. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Роман Терюшков.
Министр физической культуры и спорта Подмосковья объяснил, что решение примут, исходя из эпидемической ситуации. После временных ограничений правительство региона вновь открыло спортивные соревнования для зрителей с 14 декабря.
Главным условием стало соблюдение всех санитарных правил. Однако игры КХЛ, МХЛ и баскетбольной Евролиги по-прежнему проводят без зрителей.
Сейчас команды прислали нам заявки — мы отправили их в Роспотребнадзор Московской области. Будем ждать от них ответа и после этого примем решение
Роман Терюшков.
Терюшков уточнил, что матчи без зрителей пока еще остаются до 15 января. Но предположительно к концу недели вопрос должен решиться.