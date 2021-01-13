Минспорт Подмосковья попросил Роспотребнадзор разрешить пускать зрителей на игры КХЛ

Министр физической культуры и спорта Подмосковья объяснил, что решение примут, исходя из эпидемической ситуации. После временных ограничений правительство региона вновь открыло спортивные соревнования для зрителей с 14 декабря.

Главным условием стало соблюдение всех санитарных правил. Однако игры КХЛ, МХЛ и баскетбольной Евролиги по-прежнему проводят без зрителей.

Сейчас команды прислали нам заявки — мы отправили их в Роспотребнадзор Московской области. Будем ждать от них ответа и после этого примем решение Роман Терюшков.

Терюшков уточнил, что матчи без зрителей пока еще остаются до 15 января. Но предположительно к концу недели вопрос должен решиться.