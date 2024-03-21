Подмосковье 21 марта 2024, 14:07 Минсоцразвития рассказало о проекте психологической помощи родителям и детям в Дмитровском семейном центре ГКУСО МО Дмитровский СЦ "Остров надежды"

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Психологи, работающие в Дмитровском семейном центре помощи семье и детям «Остров надежды», ввели практику психологических занятий, которые помогают родителям наладить отношения с детьми. Об этом сообщили в министерстве социального развития.

Как рассказали в ведомстве, в центре успешно работает проект «На острове», в рамках которого родители учатся правильно взаимодействовать со своими детьми, ведь психоэмоциональное состояние и мироощущение влияют на формирование социального интеллекта и общее психологическое самочувствие ребенка.

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В центре родители с детьми с удовольствием принимают участие в различных занятиях, играх, тренингах, а также выполняют практические упражнения. На семейных занятиях у психолога дети и родители ищут и успешно находят новые возможности для конструктивного общения, учатся понимать друг друга.

Как пояснили в Минсоцразвития, участие в таких мероприятиях позволяет семьям научиться эффективному общению, решению конфликтов, созданию общих ценностей и правил семейной жизни.

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