Подмосковье 16 апреля 2024, 12:00 Минсельхозпрод проверил работу рыбного хозяйства в Коломне Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Рыбное хозяйство из Коломны нарастило произвоство благодаря полученному в 2019 году гранту. На нем побывали сотрудники Центра агропромышленного развития региона. Они оценили эффективность использования меру поддержки на предприятии.

По словам главы министерства, заместителя председателя правительства области Владислава Мурашова, ведомство активно поддерживает фермеров, предоставляя им субсидии и гранты.

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«Грантополучатели могут потратить выделенные средства на приобретение необходимого оборудования или сельскохозяйственной техники. Ежегодно мы видим, как благодаря подобным мерам поддержки увеличиваются производственные объемы и модернизируются наши хозяйства. Гранты „Агростартап“ призваны вовлечь сельское население в предпринимательскую деятельность, помочь в организации новых производств и привлечь молодежь на село», — сказал он.

Коломенское КФХ Кидяев В.И. получило грант в размере 2,8 миллиона рублей в 2019 году. На них закупили рыбоводную установку, а также оборудование и рыбопосадочный материал. Еще 1,5 миллиона получило КФХ Ямщиков А. В. Сейчас оба хозяйства активно развивают отрасль и предлагают широкий ассортимент продукции.

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