Подмосковье 07 декабря 2023, 20:05 Минпромторг и «Народный фронт» передадут бойцам СВО 1,5 тысячи автомобилей УАЗ Народный фронт

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Российские военные в Ростове-на-Дону получили первую партию автомобилей УАЗ «Патриот». Машины передали заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

В общей сложности бойцы в зоне СВО получат 1,5 тысячи автомобилей. Полностью поставку планируют завершить в 2023–2024 годах.

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что Ульяновский автомобильный завод оперативно произвел первую партию машин. Ее уже доставили на передовую.

«Отсюда при содействии Народного фронта они будут распределены по всем четырем субъектам. Не сомневаюсь, что коллеги быстро решат эту задачу, и остальные автомобили в ближайшее время также будут направлены в воинские части и медицинские учреждения», — указал Денис Мантуров.

Кроме того, он передал поздравления бойцам и всем, кто оказывает помощь в доставке гуманитарных грузов на передовую.

Народный фронт Народный фронт Народный фронт Народный фронт

Руководитель Исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов подчеркнул, что российским военным на передовой крайне необходимы автомобили. Машины используют для транспортировки тяжело раненых, а также задействуются для доставки амуниции и боеприпасов. Про слова Кузнецова, военные благодарят волонтеров за то, что они жертвуют деньги и технику.

«Ребята на передовой рады и подержанным машинам, и большая часть из трех тысяч, что мы уже передали, именно такая, но сразу 1,5 тысячи новеньких УАЗов „Патриот“, приобретенных у Ульяновского автомобильного завода, — это очень серьезный вклад в нашу будущую победу!» — подытожил Михаил Кузнецов.

Он также напомнил, что сейчас движение «Народной фронт» ведет новогодний сбор на нужды СВО. Все неравнодушные граждане могут пожертвовать денежные средства или необходимые вещи. Сделать это можно по ссылке.

Народный фронт Народный фронт Народный фронт Народный фронт

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