Подмосковье 05 мая 2023, 13:30 Минприроды РФ одобрило слияние 3 природных заказников в Орехово-Зуеве в один Фото Минэкологии МО.

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Минприроды России одобрило проект о реорганизации и переименовании трех природных заказников в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в минэкологии Московской области.

Ведомство объединит «Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничества», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничества» и «Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лесничества». Общий заказник площадью 665 гектаров назовут «Малодубненский».

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«На экосистемы не лучшее влияние оказали работы по реконструкции федеральной автодороги М-7 „Волга“. Помимо этого, близость к Большому кольцу Московской железной дороги несет риски в виде неконтролируемой рекреации и перемещения по заповедным землям на транспорте вне дорог общего пользования», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

По этим причинам в заказнике запретят любое строительство, в том числе временных сооружений, рубка леса и неорганизованный туризм, разведение костров, передвижение транспорта и другая деятельность.

В заказнике живет 78 видов наземных позвоночных животных, в том числе краснокнижных. Речь идет о гудайере ползучей, зимолюбке зонтичной или баранце обыкновенном. Среди фауны это обыкновенный осоед, удод, веретеница ломкая, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка и пять видов бабочек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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