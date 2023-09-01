01 сентября 2023, 15:31
Минобразования Подмосковья рассказало о начале учебного года в колледже имени Никулина
В Подольском колледже имени Никулина прошли линейки, посвященные Дню знаний. Студенты, их родители и преподаватели собрались для того, чтобы в праздничной обстановке встретить начало нового учебного года.
В рамках всероссийской акции «Навигаторы детства» ребят познакомили с историей бумажного самолетика. А учащиеся старших курсов подготовили напутствие для первокурсников в новом учебном году. Прозвучали поздравления и музыкальные подарки.
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«В конце линейки прошла минута молчания. Ребята почтили память погибших школьников Беслана и всех жертв терактов. Выпустили в небо белые шары», — добавили в пресс-службе Минобра.
Ранее с 1 Сентября детей, их родителей и учителей поздравил губернатор Андрей Воробьев.
Подольск
Студенты
Минобразования Подмосковья
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