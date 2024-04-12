Подмосковье 12 апреля 2024, 13:45 Минобразования Подмосковья проведет прямой эфир по вопросам ЕГЭ 26 апреля Министерство образования МО

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Прямой эфир по вопросам проведения ЕГЭ пройдет в Подмосковье 23 мая. На нем расскажут о возможности пересдачи и других нововведениях и особенностях процедуры.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, выпускники смогут пересдать один из предметов по выбору, если их не устроил результат. Сделать это можно будет в начале июля, а результаты будут известны до начала приемной кампании в вузы.

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Об этом на прямом эфире рассказажет начальник управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования министерства образования Подмосковья Елена Оброскова.

Задать вопросы спикеру можно по ссылке, а прямой эфир пройдет 26 апреля в 15:00 на сайте.

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