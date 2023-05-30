Подмосковье 30 мая 2023, 15:08 Минобразования Подмосковья напомнило о способах узнать результаты ЕГЭ Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Более 32 тысяч школьников из Подмосковья напишут ЕГЭ в этом году. В Министерстве образования региона напомнили, как узнать результаты экзаменов.

Ознакомиться с полученными экзаменационными баллами можно на официальном портале Рособрнадзора. Данные также будут загружены в личный кабинет Регионального центра обработки информации. Войти можно только по паспортным данным выпускника.

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Узнать результаты ЕГЭ можно и в своей школе.

Сдача ЕГЭ в Подмосковье началась 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты.