Минкультуры Московской области и ГИТИС подписали соглашение о сотрудничестве в Ногинске

Сразу три праздника отметили в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске. Помимо Дня работника культуры и Всемирного дня театра, здесь отпраздновали долгожданный юбилей, который два года назад пришлось отложить. Также на вечере подписали соглашение о сотрудничестве между Минкультуры Подмосковья и Российским институтом театрального искусства ГИТИС.

В праздничном вечере приняли участие министр культуры Подмосковья Елена Харламова, ректор ГИТИС Григорий Заславский, глава Богородского округа Игорь Сухин. Скоро театр станет важнейшей площадкой для развития культурного пространства всего региона, отметил ректор Российского института театрального искусства.

«Мы договорились о том, что здесь будет лаборатория режиссерская. Потом какие-то режиссеры будут ставить спектакли. Причем ГИТИС в лице своего фонда развития будет участвовать в этой истории софинансированием, поддержкой наших выпускников. Это режиссер, художник, может быть, балетмейстер, может быть, художник по костюмам», — рассказал ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский.

Впереди большая работа и много интересных проектов, поделилась министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

«Вы знаете, что Московская область, ее фишка, если уж молодежным сленгом говорить — это open air. Открытые пространства — мы это понимаем и считаем, что это наш как раз приоритет. Поэтому мы за последние годы сделали фестивальную повестку событийную, мы вышли в парки в наши, мы сделали Лэнд-арт-проект первый, мы сейчас разовьем в парках дальше и театральную жизнь», — отметила Елена Харламова.

Глава округа также отметил, что соглашение привлечет в театр новые таланты и вернет былую славу.

«Еще раз хочу министру нашему, Елене Михайловне, сказать огромное спасибо за поддержку и личное внимание к Богородскому округу и в трудные, и в славные времена. Уверен, что труппа пополнится всеми необходимыми желающими людьми, актерами, вернется слава и увеличится», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Творческая встреча началась с неформального общения и долгожданного открытия арт-площадки. Первая выставка собрала работы Юрия Доломанова и Бориса Овчинникова-Новочадовского. Здесь собрали макеты и эскизы декораций театра, которые вдохновляли художников.

Тамара Гаврилова среди этих декораций выступала более 60 лет. Она помнит восторг и волнение от каждого выхода на сцену. И несмотря на все сложности, с которыми сталкивался ее второй дом, уверена — у него большое будущее.

«И вот сколько прошло времени, я не жалею, что приехала сюда, и я считаю, что подвиг совершила в своей творческой жизни. Здесь столько было радости, такие были режиссеры, Петр Фоменко работал. Какие к нам драматурги приезжали. Сейчас, я считаю, театр опять возрождается. У нас прекрасная молодежь, и я желаю им, чтобы они получали такое же творческое удовлетворение, как и мы от службы в этом театре», — сказала актриса Московского областного театра драмы и комедии, заслуженная артистка РФ Тамара Гаврилова.

В честь праздника в театре состоялась премьера спектакля «Театральная история» с различными зарисовками, импровизацией и интерактивами. Также на сцене показали творческие подарки и наградили работников культуры.