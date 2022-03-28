Единый портал записи в кружки на базе домов культуры запустили в Подмосковье

В Московской области запустили единый портал записи в кружки на базе домов культуры. Его создали Минкульт региона совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Как сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова, портал является единым информационным ресурсом для посетителей ДК любого возраста.

«Теперь для того, чтобы записаться в понравившийся ребенку или взрослому кружок, не надо никуда ходить. Достаточно зайти на портал, выбрать нужный кружок, познакомиться с его руководителем, определиться, устраивает ли расписание — и записаться. Вы и время сэкономите, и занятие по душе без суеты и спешки выберете», — отметила Елена Харламова.

Также для пользователей запустили мобильное приложение, которое позволит получить доступ к электронному бейджу участника кружка, чтобы поставить отметку о посещении занятия. Скачать приложение можно по ссылке.

Также на портале жители Подмосковья смогут узнать новости о деятельности домов культуры и смогут оставить свои предложения по новым кружкам и событиям.

В будущем пользователям будут доступны новые разделы и сервисы, которые сделают портал еще более удобным и функциональным, отметила министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школы региона с 1 апреля перейдут на онлайн-запись первоклассников.