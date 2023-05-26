Подмосковье 26 мая 2023, 13:49 Минкультуры Подмосковья рассказало о программе последних дней фестиваля «Мелиховская весна» Московский художественный театр имени А. П. Чехова

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Театральный фестиваль «Мелиховская весна», который проходит в музее-заповеднике имени А. П. Чехова, продлится до 28 мая, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Творческие коллективы представят для зрителей постановки по мотивам знаменитых русских писателей Александра Николаевича Островского и Антона Павловича Чехова.

Артисты драматических и академических театров воплотятся в героев известных произведений прославленных классиков. Представители культурных учреждений из Москвы, Серпухова, Воркуты, Вологды и других городов поставят спектакли «Бальзаминов», «Трудовой хлеб», «Не все коту масленица», «Моя жизнь» и «Милые бранятся — только тешатся» по мотивам пьес А. П. Чехова «Предложение» и «Медведь».

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Также открытой сцене музея-заповедника «Мелихово» 27 мая пройдет концертная программа «Юбилейное приношение», посвященная круглым датам со дня рождения русских композиторов Исаака Шварца и Сергея Рахманинова. Репертуар составил пианист и музыкальный деятель Алексей Гориболь, для зрителей выступит молодой певец из Санкт-Петербурга с тембром голоса баритон Иван Сизов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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