Подмосковье 16 февраля 2024, 09:35 Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова ответила на вопросы жителей на личном приеме Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Глава Минжилполитики Подмосковья Инна Федотова провела личный прием жителей 15 февраля. Жители обращались по вопросам переселения из аварийного жилья, восстановления прав дольщиков и другим.

Как сообщили в ведомстве, с жителями пообщалась министр Инна Федотова, а также ее заместители Иван Синельников и Семен Золотов.

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Жители обратились по поводу переселения из аварийных домов, выдачи градостроительной документации, улучшения жилищных условий и восстановления прав дольщиков. Всего поступило 23 обращения, по каждому из них дали разъяснения.

Записаться на следующий прием можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

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