16 февраля 2024, 09:35
Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова ответила на вопросы жителей на личном приеме
Глава Минжилполитики Подмосковья Инна Федотова провела личный прием жителей 15 февраля. Жители обращались по вопросам переселения из аварийного жилья, восстановления прав дольщиков и другим.
Как сообщили в ведомстве, с жителями пообщалась министр Инна Федотова, а также ее заместители Иван Синельников и Семен Золотов.
Реклама
Жители обратились по поводу переселения из аварийных домов, выдачи градостроительной документации, улучшения жилищных условий и восстановления прав дольщиков. Всего поступило 23 обращения, по каждому из них дали разъяснения.
Записаться на следующий прием можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
Дольщики
Аварийное жилье
Реклама
Реклама