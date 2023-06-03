Подмосковье 03 июня 2023, 01:22 Министр здравоохранения Подмосковья рассказал студентам медколледжей о важности диспансеризации Пресс-служба Минздрава МО

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Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк встретился со студентами медицинских колледжей. Участники обсудили важные вопросы медицины, например, диспансеризации населения.

«Такие мероприятия очень важны для нас, так как мы можем понять, что волнует будущих медицинских специалистов. Благодаря этому мы можем реализовывать предложения и идеи для привлечения молодых кадров и их трудоустройства в наши медорганизации», — заявил Сапанюк.

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Также участники встречи обсудили работу в первичном звене здравоохранения и важность наставничества молодых специалистов. Минздрав рассмотрит все предложения студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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