Онлайн-зачет на знание ПДД стартовал в Подмосковье

Зачет на знание правил дорожного движения водителями «Я знаю ПДД» запустили в Московской области. Он пройдет в онлайн-режиме с 11 октября.

Для проверки знаний участникам предстоит ответить на 20 вопросов за 20 минут. Те, кто правильно выполнит все задания, получат специальный сертификат. Первые 20 участников, которые справятся с вопросами быстрее всех, получат призы.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что Подмосковье стало первым регионом, который проводит такой зачет. Он напомнил, что руководство региона совместно с Госавтоинспекцией проводит много мероприятий, чтобы повысить безопасность на дорогах. Но главным условием для правильного поведения водителей и пешеходов остается знание правил дорожного движения.

«Уверен, что зачет позволит многим повторить правила и привлечь внимание к важности соблюдения ПДД», — заявил министр.

Мероприятие проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке Правительства Московской области, ГИБДД региона, Союза безопасности дорожного движения.

«Количество ДТП и смертельных исходов дорожных аварий в Подмосковье благодаря предпринимаемым мерам стабильно уменьшается. Однако основной причиной аварий на дорогах остается несоблюдение правил безопасного поведения», — заявила директор общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая.

Данные опросов показывают, что водители после окончания автошкол больше не открывают правила дорожного движения. При этом туда постоянно вносят новые правки. Только за последние три года там появилось 17 новых пунктов. Это приводит к тому, что треть участников аварий не признают своей вины и ссылаются на устаревшие или несуществующие нормы.

Для участия в зачете нужно зарегистрироваться на сайте. Участнику предложат ответить на 20 вопросов, которые включают в себя знание дорожной разметки, правил парковки, проезда через перекрестки и другие. Те, кто не сможет правильно ответить на все вопросы за установленное время, получат ссылку на правила дорожного движения.