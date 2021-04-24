Министр транспорта Подмосковья присоединился к жителям на областном субботнике

Министр транспорта Алексей Гержик прибыл в Бронницы, чтобы вместе с жителям принять участие в масштабном субботнике. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Также сегодня не осталась в стороне первый замминистра Анна Кротова. Она приехала в Жуковский.

Несмотря на дождь к представителям власти присоединились десятки людей. Погода не смогла испортить позитивного настроя тем, кто радеет за чистоту окружающей среды.

Источник фото: пресс-служба Минтранса Подмосковья

В субботнике, ставшем традиционным в Подмосковье, также приняли участие более 150 сотрудников Минсельхозпрода и порядка двух тысяч сотрудников подведомственных структур.