Более 150 сотрудников Минсельхозпрода примут участие в подмосковном субботнике

Сегодня в Подмосковье пройдет областной субботник. В нем примут участие более 150 сотрудников Министерства сельского хозяйства и продовольствия области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В субботнике, ставшем традиционным в Подмосковье, принимают участие более 150 сотрудников министерства и порядка двух тысяч сотрудников подведомственных структур», — передал сайт правительства региона слова министра сельского хозяйства и продовольствия Сергея Воскресенского.

Он отметил, что совместно с жителями Серебряных Прудов и Лотошина сотрудники приведут в порядок после зимы территорию центральных парков в этих округах. Воскресенский подчеркнул, что непогода не помеха.

Помимо уборки территорий, в субботу будут высажены деревья, озеленены газоны, установлены скамейки и урны. В округах также будут организованы пункты выдачи граблей, метел, лопат, перчаток, мусорных мешков, ведер и других инструментов. Известно, что весь твердый коммунальный мусор, собранный в ходе субботника, будет направлен в комплексы переработки отходов.